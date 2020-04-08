Как украинские каратели используют коронавирус для убийства мирных жителей Донбасса

Василий Рыбников

Как известно, коронавируса в Лугандоне нет. Однако это обстоятельство не только мешает, но и помогает карателям украинской хунты применять коварную болезнь для массового уничтожения мирного населения молодых республик в доселе невиданных, чудовищных масштабах.

Начался циничный коронавирусный геноцид донецкого народа

Мудрое руководство свободолюбивых государств Новороссии раскрыло очевидную подноготную мировых бакпосевов коронавируса еще в те времена, когда его только начинали разбрызгивать лазером с американских спутников: глобальный заговор глобальных коронаглобалистов состоял, разумеется, в отчаянной попытке отмены Парада Победы на Красной Площади. Ведь в ходе него могло выясниться, что Россия освободила мир от коричневой чумы, а на Западе этого боятся, как огня. Справедливости ради следует отметить, что срывать парады в Донецке и Луганске глобальные коронаглобалисты даже не пытались, потому что в молодых республиках на него все равно выйдут даже мертвые, но власти Лугандона все равно приняли волевое решение не болеть коронавирусом. К сожалению, об этом узнали украинские каратели...

Так начался циничный коронавирусный геноцид донецкого народа.

Первые тревожные сообщения пришли из ЛНР: «На фоне всемирной борьбы с эпидемией коронавируса украинские каратели выбирают целью исключительно жилые районы населённых пунктов республики, понимая, что большинство жителей находятся в своих домах с целью самоизоляции и недопущения распространения заболевания». Разрушения жилых районов украинскими бомбами неизбежно стали приводить к тому, что мирные жители, оставшись без крыши над головой, принялись нарушать режим самоизоляции, бегать по территории населенных пунктов в поисках металлолома и таким образом способствовать распространению коронавируса.

Самыми желанными мишенями для хунты стали ополченцы с бутылкой водки «Лидер» с изображением генералиссимуса Александра Захарченко

Поначалу боевики киевской хунты охотно стреляли в них, ориентируясь на звук сухого кашля, но потом поняли, что это может замедлить эпидемию, и переключились на мирных жителей в медицинских масках. Маска на донецкой улице стала означать смертный приговор; ветеран в маске влек за собой уничтожение всего микрорайона. Самыми желанными мишенями для хунты стали ополченцы с бутылкой водки «Лидер» с изображением генералиссимуса Александра Захарченко. Настоянная на почках великого вождя, эта водка не только уничтожает коронавирус, но и оживляет мертвых: так, однажды ополченец Сопля выпил литру возле памятника Кобзону, и Кобзон ожил, подошел к нему и указал место, где закопан медный дроссель. Сопля рыл всю ночь и не нашел ничего, кроме благоговейного восторга.

Самым же циничным геноцидом русского народа киевской хунтой стал нашумевший выпуск специальных памяток против коронавируса на всех языках, кроме единственно возможного

В этот момент началось массовое отравление на Донбассе: каратели принялись размещать технику возле жилых районов и неумело дезинфицировать ее коронавирусом, вследствие чего среди мирных жителей молодых республик пошел мор. Издеваясь над многочисленными жертвами, украинские нацисты наладили выпуск защитных масок с отвратительными биндеровскими картинками - богомерзкой вышиванкой, тризубом, прочими фашистскими символами, и стали насаждать их среди жителей Донбасса. Тех жителей Донбасса, кто гневно отказывался от этих «свидомитских намордников» , насильно угоняли в Киев, где надевали на них эти самые намордники, ставили на четвереньки и гуляли с ними в парках на поводке, выдавая за собак и свиней, а нередко за то и другое одновременно. Нацистские полицаи не только не препятствовали таким негодяям, но и разрешали им жарить шашлыки из русскоязычных детей, а также переплывать заливы Днепра.

Самым же циничным геноцидом русского народа киевской хунтой стал нашумевший выпуск специальных памяток против коронавируса на всех языках, кроме единственно возможного. Да-да, по-русски в них не было ни слова... Мирные жители Донбасса читали такие памятки, ничего не понимали, особенно на украинском, и делали все с точностью наоборот, как пытались поступать всегда, но Киев снова подло обманул их. Счет жертв пошел на миллионы. Параду в Донецке - быть!

Всех желающих помочь украинской армии с дельнейшей дезинфекцией Донбасса просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ