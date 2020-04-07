В Донецке продают водку с изображением ликвидированного главаря террористов Захарченко (фото)

На этикетке указано, что ее выпускает "Второй ликеро-водочный завод".

В магазинах оккупированного Донецка появилась водка с фото ликвидированного главаря террористов «ДНР» Александра Захарченко.

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Водка называется «Лидер». На этикетке литровой бутылки указано, что ее выпускает «Второй ликеро-водочный завод» в оккупированном Донецке. Сам террорист изображен в форме с медалями и фуражке в окружении флагов РФ и «ДНР».

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