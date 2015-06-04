Во время обстрелов в Марьинке и Красногоровке погибли 3 мирных жителей, еще 5 были ранены

В результате огневых ударов боевиков по Марьинскому и Артемовскому районах Донецкой области погибли трое мирных жителей, шестеро были ранены.

Об этом сообщает МВД Украины.

«От снарядов боевиков в Марьинке и Красногоровке погибли двое мужчин, 1975 и 1963 годов рождения, и женщина 1980 года рождения. Ранены 5 человек», - говорится в сообщении.

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Кроме того, сегодня стало известно о пострадавшем мирном жителе во время артобстрела села Луганское Артемовского района. Мужчина 1939 года рождения получил осколочное ранение плеча около 7.00 в результате разрыва снаряда в его огороде.

«По этим фактам открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 258 (теракт, приведший к гибели человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение», - говорится в сообщении.