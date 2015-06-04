ЕС: Бои в Марьинке - наиболее серьезное нарушение Минских соглашений с февраля

Об этом заявила спикер высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Майя Косьянчич на ежедневном брифинге в Брюсселе, пишет Европейская правда.

"Мы обеспокоены боями в Марьинке возле Донецка, которые являются наиболее серьезным нарушением режима прекращения огня, предусмотренного Минскими соглашениями, начиная с февраля", - сказала она.

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В ЕС отметили поставки тяжелого оружия к линии соприкосновения, о чем сообщила специальная оценочная миссия ЕС, и призвали к соблюдению сторонами обязательств.

"Перемирие должно полностью соблюдаться, все тяжелое оружие должно быть отведено. Соблюдение обязательств, которые были взяты сторонами, возможно лишь при условии, если будет соблюдаться перемирие и будет отведено тяжелое оружие", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, утром 3 июня российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, сильнейший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка.

Боевики осуществили около 142 обстрелов с применением тяжелого вооружения.