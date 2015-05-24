Боевики оставили без воды значительную часть "ЛНР"

В Золотом в результате обстрелов поврежден магистральный водопровод, в ближайшее время значительная часть оккупированной территории – от Первомайска до Красного Луча – останется без воды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской государственной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

«Повреждение произошло возле нашего крайнего блокпоста, который регулярно обстреливают из минометов. Разошелся гидрокомпенсатор, и вода заливает жилые дома мирных жителей, а также укрепления наших военных. Параллельно в водопровод засасываются разные нечистоты. Водоснабжение через поврежденную трубу невозможно, поэтому в ближайшие часы без воды на оккупированной части Луганщины останутся города Первомайск, Стаханов, Брянка, Алчевск, Антрацит, Кировск и другие населенные пункты вплоть до Красного Луча», - подчеркнул Москаль.

По его словам, это огромная территория, на которой альтернативных источников водоснабжения нет. Для ремонта водопровода нужны значительные средства и человеческие усилия.

Читайте такжеНа Луганщине за вечер и ночь ранены трое военных - МоскальМоскаль в очередной раз напомнил, что вода подается на оккупированные территории бесплатно, поэтому область понесет за это огромные многомиллионные убытки.

«Но ремонтировать перебитые обстрелами системы, которые обеспечивают жизнедеятельность на той стороне фронта, не будем. Вы перебили водопровод и лишили воды и себя, и мирных жителей? Ремонтируйте его за свои деньги и своими силами», - сказал руководитель области.

При этом он гарантирует безопасный доступ к месту повреждения аварийных бригад.

«До того никакой воды на оккупированные территории подавать не будем», - подытожил Москаль.