Боевики повредили водопровод, который подает воду в оккупированный Луганск - Москаль

В результате ночных обстрелов боевиками из артиллерии и минометов в Станице Луганской и близлежащих селах повреждены системы жизнеобеспечения, в том числе перебит водопровод, который подает воду в оккупированный Луганск.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, руководитель Луганской области выехал на место повреждения магистрального водопровода возле с.Артема в Станично-Луганском районе.

Согласно информации пресс-службы, без воды пока остаются также два села на контролируемой Украиной территории – Нижнетеплое и Артема.

Читайте такжеВозле Трехизбенки состоялся бой между силами АТО и боевиками, ранены двое бойцов - Москаль

«Два села на нашей стороне линии разграничения мы обеспечим центральной водой в ближайшие сроки, ремонтные бригады этим уже занимаются, - сообщил Москаль. – Оперативно восстанавливаются и другие системы жизнеобеспечения, так на хлебозавод в Петровке, который обеспечивает хлебом несколько районов уже подали свет. А что касается возобновления подачи воды в оккупированный Луганск, так я распорядился – никаких ремонтных работ здесь не проводить».

Москаль подчеркнул, «если террористы обстреливают нас из артиллерии (запрещенной Минскими соглашениями), разрушают инфраструктуру и жилые дома, заставляют людей ночью прятаться по подвалам, так пусть восстанавливают (подачу) воду, за которую, кстати, не платят ни копейки, собственными силами».

«Ремонтные бригады с оккупированной стороны будут допущены к месту аварии беспрепятственно. До этого вода в Луганск с нашей стороны не пойдет. Я много раз предупреждал ту сторону – не плюй в колодец – пригодится воды напиться», - подчеркнул Москаль.