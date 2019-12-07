Боевики 14 раз обстреливали военных, двое бойцов ранены – ООС

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

6 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов: дважды - вблизи Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Водяного и Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; недалеко от Николаевки – со станковых противотанковых гранатометов; вблизи Новогнатовки – с СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактическогй группировки "ПИВНИЧ" зафиксировано 8 вражеских обстрелов: дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза возле Луганского – из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов; в районе Троицкого – со станковых противотанковых гранатометов; вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Как сообщал УНИАН, с 2020 года оккупанты не будут брать на "военную службу" старше 45 лет мужчин и разорвут контракты с "военнослужащими" в возрасте от 50 до 55 лет.