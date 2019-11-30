ООС: боевики 7 раз обстреливали ВСУ, убит военный

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" российские оккупационные войска совершили 2 обстрела: возле Крымского – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; вблизи Луганского – из РПГ, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД": дважды неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; возле Широкиного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

Как сообщал УНИАН, украинские военные намерены сбивать российские беспилотники, которые будут залетать со стороны аннексированного Крыма, зенитно-ракетными комплексами Бук-М1.