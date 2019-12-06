Россияне с 2020 года не будут брать в боевики мужчин старше 45 лет – разведка

В то же время, по данным разведки, российская оккупационная администрация усиливает пропагандистскую работу в системе военно-патриотического и физического воспитания” молодежи и юношества в ОРДЛО.

С 2020 года оккупанты не будут принимать на "военную службу" лиц старше 45 лет и разорвут контракты с "военнослужащими" в возрасте от 50 до 55 лет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута, ссылаясь на данные украинской разведки.

Он отметил, что российское оккупационное командование продолжает осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня боевой готовности частей и подразделений 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ.

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В частности, со следующего года в российско-оккупационных войсках планируют изменить порядок прохождения "военной службы" в части, касающейся предельного возраста пребывания личного состава на службе.

Так, оккупационному командованию предписано в марте 2020 года разорвать контракты с "военнослужащими" в возрасте 50-55 лет, в зависимости от занимаемых ими должностей.

Кроме того, "военным комиссариатам" на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях издано распоряжение о запрете принимать на "военную службу" лиц старше 45 лет.

В то же время, по данным разведки, российская оккупационная администрация усиливает пропагандистскую работу в системе "военно-патриотического и физического воспитания" молодежи и юношества путем развития разветвленной структуры общественных организаций по образцу российской "Юнармии".

Как сообщал УНИАН, 5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован и вражеский огонь из вооружения БМП.