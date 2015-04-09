На Луганщине взорвался автомобиль с пограничником
17:28, 09 апреля 2015Война
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В Луганской области в среду, 8 апреля, взорвался автомобиль с сотрудником Государственной пограничной службы Украины.
Взрыв произошел в результате срабатывания взрывного устройства / Роман Бочкала / facebook.com
Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в области.
"8 апреля на автодороге в Меловом во время движения взорвался автомобиль ВАЗ-2121 под управлением 30-летнего сотрудника пограничной заставы отдела Государственной пограничной службы "Меловое" им. В. Банных", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, установлено, что взрыв произошел в результате срабатывания взрывного устройства в задней части автомобиля.
По данным милиции, пограничник получил телесные повреждения и был госпитализирован в районную больницу. В милиции квалифицировали инцидент как теракт.
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