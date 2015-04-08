В Макеевке два человека погибли при взрыве гранаты
10:50, 08 апреля 2015Общество
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В Макеевке в Горняцком районе в посёлке Войкова в результате взрыва ручной гранаты погибли два человека.
На Донбассе погибли два человека из-за разрыва гранаты / Фото прес-служби МВС Сумской области
Как сообщили представители так называемой "ДНР", 7 апреля в Макеевке в Горняцком районе, поселок Войкова, в результате взрыва ручной гранаты погибли два человека, двое пострадали, сообщает РИА Новости.
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В поселке Красный партизан Червоногвардейского района Макеевки в результате взрыва ручной гранаты один человек пострадал.
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