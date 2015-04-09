СБУ планирует инкриминировать Мотороле убийство 15 военных
15:02, 09 апреля 2015Война
1496 0
СБУ планирует инкриминировать террористу «Мотороле» убийство 15 украинских военных.
Российский боевик Моторола
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.
«Мы рассматриваем вопрос инкриминирования ему тех 15 убийств, в которых он сам признался», - сказал Волк.
Читайте такжеБоевик "Моторола" мог быть ликвидирован силами "ДНР" - СБУ
По его словам, СБУ примет к сведению признание «Моторолы», а также привлечет другие доказательства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter