СБУ планирует инкриминировать Мотороле убийство 15 военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

«Мы рассматриваем вопрос инкриминирования ему тех 15 убийств, в которых он сам признался», - сказал Волк.

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По его словам, СБУ примет к сведению признание «Моторолы», а также привлечет другие доказательства.