"Киборгам" удалось ранить боевика Моторолу и уничтожить 23 террористов

При этом главарь террористов, боевик по кличке Моторола получил ранение, сообщает InfoResist со ссылкой на спикера АТО Владислава Селезнева.

"Сегодня боевики в очередной раз обстреливали позиции сил АТО в донецком аэропорту. Ответным огнем по атаковавшему подразделению боевиков во главе с террористом Моторолой украинские бойцы уничтожили 23 боевика. 27 человек получили ранения. Автомобиль одного из лидеров подразделения Спарта Моторолы был полностью уничтожен. Сам Моторола получил осколочное ранение", – сообщил Селезнев.

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О ранении Моторолы в Фейсбуке сообщил и один из "киборгов" с позывным Маршал.

Также о ранение боевика написал в ВКонтекте Глеб Корнилов, который помогает террористам. Пользователь сообщил, что пообщался с Моторолой и тот рассказал, что ему в грудь попал осколок от 152 мм снаряда. Боевика спас бронежилет.