"Киборгам" удалось ранить боевика Моторолу и уничтожить 23 террористов
Силы АТО ответным огнем разгромили штурмовавшую донецкий аэропорт группировку боевиков.
При этом главарь террористов, боевик по кличке Моторола получил ранение, сообщает InfoResist со ссылкой на спикера АТО Владислава Селезнева.
"Сегодня боевики в очередной раз обстреливали позиции сил АТО в донецком аэропорту. Ответным огнем по атаковавшему подразделению боевиков во главе с террористом Моторолой украинские бойцы уничтожили 23 боевика. 27 человек получили ранения. Автомобиль одного из лидеров подразделения Спарта Моторолы был полностью уничтожен. Сам Моторола получил осколочное ранение", – сообщил Селезнев.
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О ранении Моторолы в Фейсбуке сообщил и один из "киборгов" с позывным Маршал.
Также о ранение боевика написал в ВКонтекте Глеб Корнилов, который помогает террористам. Пользователь сообщил, что пообщался с Моторолой и тот рассказал, что ему в грудь попал осколок от 152 мм снаряда. Боевика спас бронежилет.