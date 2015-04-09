Боевики нарушают режим тишины возле Донецкого аэропорта и Широкино, на Луганщине тихо - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив на брифинге в Киеве.

«СММ ОБСЕ в Украине наблюдает за воплощением в жизнь Минских договоренностей, однако за прошедшую неделю мониторинг был ограничен действиями участников конфликта. За последние сутки СММ наблюдала несколько нарушений прекращения огня в Донецкой области, особенно вокруг Донецкого аэропорта», - отметил он.

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«Мы также наблюдаем за ситуацией в районе Широкиного, где мы наблюдали спорадические минометные обстрелы и обмен огнем из стрелкового оружия», - добавил Боцюркив.

Также, по его словам, в Луганской области не было зафиксировано никаких нарушений режима прекращения огня.

Ранее в Администрации президента Украины заявили, что ОБСЕ поддерживает ввод миротворцев на Донбасс.