Боевики нарушают режим тишины возле Донецкого аэропорта и Широкино, на Луганщине тихо - ОБСЕ
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует нарушения прекращения огня вблизи Донецкого аэропорта и в районе Широкино под Мариуполем.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив на брифинге в Киеве.
«СММ ОБСЕ в Украине наблюдает за воплощением в жизнь Минских договоренностей, однако за прошедшую неделю мониторинг был ограничен действиями участников конфликта. За последние сутки СММ наблюдала несколько нарушений прекращения огня в Донецкой области, особенно вокруг Донецкого аэропорта», - отметил он.
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«Мы также наблюдаем за ситуацией в районе Широкиного, где мы наблюдали спорадические минометные обстрелы и обмен огнем из стрелкового оружия», - добавил Боцюркив.
Также, по его словам, в Луганской области не было зафиксировано никаких нарушений режима прекращения огня.
Ранее в Администрации президента Украины заявили, что ОБСЕ поддерживает ввод миротворцев на Донбасс.