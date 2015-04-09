ОБСЕ поддерживает ввод миротворцев на Донбасс - Администрация президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник со ссылкой на заявление президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илки Канервы.

«Украина образцово выполняет Минские договоренности. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в своем последнем отчете подтвердила, что Украина отвела все тяжелое вооружение на расстояния, предусмотренные Минскими договоренностями», - отметил он.

«В то же время, боевики оказывают систематические препятствия в работе международной миссии. Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илка Канерва требует прекратить давление и запугивание наблюдателей миссии ОБСЕ на востоке Украины, которые регулярно встречаются со стороны боевиков. По его словам, угрозы и стрельбу в сторону миссии больше терпеть нельзя, и ОБСЕ поддерживает направление миротворцев на Донбасс», - добавил Мотузяник.

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7 апреля во время поездки по трассе Е58 миссию остановили боевики, которые на некоторое время заблокировали движение по дороге в северной части Широкино (территория, подконтрольная "ДНР").

Причем только наблюдатели миссии приблизились к блокпосту боевиков пешком, в сторону одного из представителей патруля ОБСЕ сразу же были направлены предупредительные выстрелы из тяжелого пулемета и автоматической винтовки, ударили, соответственно, с левой и правой сторон от представителя миссии.

Наблюдатели продолжили движение, чтобы установить контакт с представителем "ДНР" для получения разрешения на проезд. После разговора и обыска миссию пропустили.