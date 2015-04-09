На Харьковщине за срыв и уклонение от мобилизации открыто 325 уголовных производств
13:01, 09 апреля 2015Война
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Из 325 открытых уголовных производств 21 - завершено и материалы направлены на рассмотрение в суд.
Прокурор Харьковской области рассказал о борьбе с уклонением от мобилизации / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после сессии Харьковского облсовета сообщил журналистам прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.
Данильченко отметил, что на сегодня суды уже вынесли 7 приговоров по делам о срыве мобилизации: 6 - в отношении уклонистов, 1 - в отношении председателя сельсовета.
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“К сожалению, все приговоры не связанные с реальным лишением свободы”, - сказал Данильченко, отметив, что прокуратура будет подавать апелляции.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что от мобилизации отказываются менее 1% украинцев.
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