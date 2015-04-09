На Харьковщине за срыв и уклонение от мобилизации открыто 325 уголовных производств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после сессии Харьковского облсовета сообщил журналистам прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

Данильченко отметил, что на сегодня суды уже вынесли 7 приговоров по делам о срыве мобилизации: 6 - в отношении уклонистов, 1 - в отношении председателя сельсовета.

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“К сожалению, все приговоры не связанные с реальным лишением свободы”, - сказал Данильченко, отметив, что прокуратура будет подавать апелляции.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что от мобилизации отказываются менее 1% украинцев.