От мобилизации отказываются менее 1% украинцев - Порошенко

В первой волне мобилизации процент дезертиров составлял почти 30%, на сегодняшний день количество отказов составляет менее 1%.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу "Интер".

"В первой волне мобилизации процент дезертиров составлял почти 30%. И это не были ребята, которые не любили Украину. Необученные, без соответствующей подготовки, вооружения, попав под первый обстрел - психологически сломались и дальше не заставили себя, не могли идти дальше в бой", - сказал глава государства.

Читайте такжеБолее 35 тысяч военных вернутся домой в рамках демобилизацииВ настоящее время, по его словам, когда уже совершенно другой уровень подготовки и оснащения военнослужащих, количество отказов составляет менее 1%.