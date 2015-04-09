На Луганском направлении силы АТО дважды вступали в бой с диверсионными группами боевиков

Об этом сообщают пресс-офицер сектора «А» Владимир Корнияка и представитель АТО в Луганской области Руслан Ткачук в Facebook.

По состоянию на 7.00 9 апреля «обстановка на Луганском направлении - без изменений.

Произошло два боестолкновения, один минометный обстрел и обстрел из стрелкового оружия взводних опорных пунктов ВС Украины на западной и юго-восточной окраинах села Нижнетеплое», - сказано в сообщении.

Вчера в 17.00 с территории РФ минометами было обстреляно село Болотенне Станично-Луганского района.

Читайте такжеСилы АТО уничтожили казарму боевиков в Широкиному - полк «Азов»

«В 11.00 состоялось боевое столкновение нашей разведывательной группы с ДРГ противника в районе н.п. Золотое. Второе боестолкновение, продолжавшееся более часа, произошло в полночь, когда ДРГ противника пыталась преодолеть наши позиции с направления Желобок», - сообщают в штабе АТО.

За аналогичный период прошлых суток зафиксировано 5 обстрелов. Безвозвратных потерь личного состава ВС Украины не допущено.

В зоне ответственности сектора «А» в районе Станицы Луганской было зафиксировано четыре пролета вражеских беспилотников.

Продолжается ротация незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР» вдоль всей полосы соприкосновения. Днем и ночью наблюдается движение боевой техники, танков, САУ, боевых машин, БТРов, осуществляется подвоз боеприпасов и тому подобное. Разведывательными подразделениями так называемой «ЛНР» осуществляется сбор информации относительно позиций и наименования подразделений ВСУ, которые дислоцируются в Станично-Луганском районе Луганской области. Полученная информация обобщается и докладывается кураторам из РФ.

Подразделения сектора «А» сосредоточили усилия на охране и обороне базовых лагерей, блокпостов, взводних опорных пунктов. Проводился ремонт и техническое обслуживание техники, создавались дополнительные запасы боеприпасов, пополнялись запасы материально-технических средств, проводилось инженерное дооборудование огневых позиций. Вооруженные силы Украины полностью контролируют ситуацию, уверяют пресс-офицеры.

Ранее УНИАН сообщал, что в районе Бахмутской трассы боевики атаковали передовые позиции украинских войск.