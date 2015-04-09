В районе Бахмутской трассы боевики атаковали передовые позиции украинских войск

Об этом сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Дмитрий Тымчук со ссылкой на оперативные данные группы «Информационное сопротивление».

По его словам, в течение получаса украинские военнослужащие вели ближний огневой бой с атакующей группой пехоты противника (в целом численностью до роты, которую поддерживали несколько единиц бронетехники (вблизи позиций сил АТО оперировали 4 единицы, из которых одна - танк, еще около 5 единиц бронетехники поддерживали действия пехоты боевиков плотным огнем из глубины своих боевых расчетов). В результате боя боевики были отброшены на исходный рубеж.

Читайте такжеБоевики угрожают через неделю "убивать укропов" в Песках

В районе Болотенного боевики накрыли позиции украинских войск огнем из минометов.

В Донецкой области под минометный огонь террористов попали позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Новоселка, Опытное, Авдеевка, Бердянское. Во всех случаях российско-террористическими войсками в основном применялись якобы «выведенные» 120-миллиметровые минометы. Противник сочетал минометный огонь с применением другого тяжелого пехотного вооружения - крупнокалиберных пулеметов, станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Также боевики нанесли артиллерийский удар с применением 122-миллиметровых (также якобы «выведенных») орудий Д-30. Кроме того, на этом участке трижды по позициям наших войск открывали огонь «блуждающие» танки террористов.

На участке Опытное - Авдеевка огневые пехотные группы противника пытались продвинуться в стыковки между подразделениями украинских войск. В ходе этих попыток боевики активно применяли зенитные установки ЗУ-23-2 и минометы.

В районе Гранитного (на юг от Донецка) мобильная огневая группа террористов, вооруженная ПТРК, устроила засаду и попыталась уничтожить несколько единиц бронетехники сил АТО. Однако пуски ПТУР с заранее подготовленной огневой позиции были для боевиков неудачными - ни одна из противотанковых ракет не попала в цель.

Ранее в пресс-центре АТО сообщили, что вчера вечером боевики 13 раз обстреляли позиции украинских войск.