Евросоюз передал наблюдателям ОБСЕ в Украине 15 бронемашин

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила 15 бронированных машин от Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Швеции в ОБСЕ в Twitter.

Читайте такжеОБСЕ отчиталась о составе миссии в Украине: более 450 наблюдателей, из них 70% работают в зоне АТО

"15 бронированных машин ЕС транспортированы по воздуху в Украину вооруженными силами Швеции с целью дальнейшей поддержки миссии ОБСЕ в Украине ", - говорится в сообщении.

15 armoured vehicles transported by air to #Ukraine by Swedish Armed Forces on behalf of #EU in further support of @OSCE_SMM@OSCE