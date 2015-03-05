Евросоюз передал наблюдателям ОБСЕ в Украине 15 бронемашин
07:53, 05 марта 2015Война
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Машины транспортированы по воздуху в Украину вооруженными силами Швеции.
REUTERS
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила 15 бронированных машин от Евросоюза.
Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Швеции в ОБСЕ в Twitter.
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"15 бронированных машин ЕС транспортированы по воздуху в Украину вооруженными силами Швеции с целью дальнейшей поддержки миссии ОБСЕ в Украине ", - говорится в сообщении.
15 armoured vehicles transported by air to #Ukraine by Swedish Armed Forces on behalf of #EU in further support of @OSCE_SMM@OSCE
— Sweden to the OSCE (@SwedeninATOSCE) March 4, 2015
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