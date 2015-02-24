Миссия ОБСЕ: командир "ДНР" угрожал экспертам

Инцидент произошел на блокпосту сепаратистов в Киевском районе Донецка в воскресенье, 22 февраля, передает ВВС Украина.

С блокпоста, куда приехали представители миссии, были слышны звуки обстрелов и перестрелки. Как определили эксперты, они поступали со стороны аэропорта Донецка, "примерно за два километра на север".

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"Местный командир "ДНР" на блокпосту пригрозил убить наблюдателей миссии, - говорится в отчете. - В тот же день беспилотный летательный аппарат миссии, который пытался мониторить выполнение Минского пакета договоренностей - Ред.) в окрестностях донецкого аэропорта, был последовательно блокирован".