Силы АТО начали отвод противотанковых орудий по всей линии фронта

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-центра АТО Александр Мотузянык.

“От сегодняшнего дня силы АТО начинают отвода артиллерийских систем по всей линии разграничения. В частности сегодня происходит передислокация противотанковых артиллерийских систем МТ-12 “Рапира” на установленные новые места дислокации на расстояние не менее 25 км от согласованной линии”, - сказал Мотузянык.

Читайте такжеОБСЕ: не все участники конфликта предоставили необходимую информацию по отводу вооруженийТакже он сообщил, что колонны к отбытию на новые позиции уже готовы, на месте находятся представители ОБСЕ, которые наблюдают за отводом.

Ранее о начале отвода тяжелой техники сообщили в Генштабе.

Неоднократно об отводе со своей стороны заявляли и представители боевиков, однако в мониторинговой миссии ОБСЕ не смогли этого подтвердить.

Согласно последней редакции Минских соглашений, от линии разграничения должны быть отведены "все тяжелые вооружения обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности шириной не менее 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибра 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка» («Точка У»)".