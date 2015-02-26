Силы АТО начали отвод противотанковых орудий по всей линии фронта
Силы АТО начали отвод артиллерии калибром 100 мм по всей линии фронта, за этим наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-центра АТО Александр Мотузянык.
“От сегодняшнего дня силы АТО начинают отвода артиллерийских систем по всей линии разграничения. В частности сегодня происходит передислокация противотанковых артиллерийских систем МТ-12 “Рапира” на установленные новые места дислокации на расстояние не менее 25 км от согласованной линии”, - сказал Мотузянык.
Читайте такжеОБСЕ: не все участники конфликта предоставили необходимую информацию по отводу вооруженийТакже он сообщил, что колонны к отбытию на новые позиции уже готовы, на месте находятся представители ОБСЕ, которые наблюдают за отводом.
Ранее о начале отвода тяжелой техники сообщили в Генштабе.
Неоднократно об отводе со своей стороны заявляли и представители боевиков, однако в мониторинговой миссии ОБСЕ не смогли этого подтвердить.
Согласно последней редакции Минских соглашений, от линии разграничения должны быть отведены "все тяжелые вооружения обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности шириной не менее 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибра 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка» («Точка У»)".