Украина начинает отвод тяжелых вооружений – Генштаб

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Это первый шаг к отводу тяжелого вооружения, будет происходить исключительно под мониторингом и верификацией ОБСЕ», - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркивают, что украинская сторона требует полного прекращения огня и безотлагательного выполнения Минских соглашений от всех их подписантов.

«В случае попыток наступления график отвода тяжелого вооружения будет скорректирован. Украинские войска находятся в полной готовности для защиты страны», - добавили в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН, подписанным 12 февраля в Минске комплексом мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе, предусмотрен «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка» («Точка У»):

- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;

- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения связи с Минским меморандумом от 19 сентября 2014 г.