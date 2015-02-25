Боевики заявили о наличии 400 единиц тяжелой техники
У боевиков "ДНР" и "ЛНР" на вооружении состоит не менее, чем "почти 400" единиц тяжелой техники, отвод которой от линии разграничения предписан Минскими соглашениями.
Это следует из заявления главарей НВФ Пушилина и Дейнего, которое цитирует Лента.ру.
Боевики, в частности, утверждают, что это то количество техники, которую они отвели от линии разграничения.
Читайте такжеОБСЕ не видит никаких признаков отвода тяжелых вооружений на ДонбассеВ то же время, независимые наблюдатели и представители украинской армии не подтверждают факт отвода боевиками вооружений.
Согласно последней редакции Минских соглашений, от линии разграничения должны быть отведены "все тяжелые вооружения обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»)".