Боевики заявили о наличии 400 единиц тяжелой техники

Это следует из заявления главарей НВФ Пушилина и Дейнего, которое цитирует Лента.ру.

Боевики, в частности, утверждают, что это то количество техники, которую они отвели от линии разграничения.

Читайте такжеОБСЕ не видит никаких признаков отвода тяжелых вооружений на ДонбассеВ то же время, независимые наблюдатели и представители украинской армии не подтверждают факт отвода боевиками вооружений.

Согласно последней редакции Минских соглашений, от линии разграничения должны быть отведены "все тяжелые вооружения обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»)".