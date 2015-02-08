Силовики захватили у боевиков несколько российских огнеметов ”Шмель”

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В частности, по данным ведомства, позапрошлой ночью вблизи населенного пункта Редкодуб произошло боевое столкновение военнослужащих Вооруженных сил Украины с боевиками, в результате которого украинские бойцы захватили несколько реактивных пехотных огнеметов «Шмель».

В МОУ подчеркнули, что ”такой вид оружия используется только вооруженными силами Российской Федерации. В соответствии с маркировкой, этот огнемет был изготовлен в 2000 году”.

Читайте такжеСилы АТО за сутки уничтожили 70 боевиков и 14 единиц техникиПри этом отмечается, что украинские подразделения почти после каждого боя получают трофеи, изготовленные российским оборонпромом. Это и стрелковое вооружение, и специфическое оборудование, и даже танки и боевые машины. Все это является еще одним доказательством российского следа в эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины, подчеркивается в сообщении.