Силовики захватили у боевиков несколько российских огнеметов ”Шмель”
На Донбассе украинские военные захватили у боевиков несколько российских пехотных огнеметов ”Шмель».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
В частности, по данным ведомства, позапрошлой ночью вблизи населенного пункта Редкодуб произошло боевое столкновение военнослужащих Вооруженных сил Украины с боевиками, в результате которого украинские бойцы захватили несколько реактивных пехотных огнеметов «Шмель».
В МОУ подчеркнули, что ”такой вид оружия используется только вооруженными силами Российской Федерации. В соответствии с маркировкой, этот огнемет был изготовлен в 2000 году”.
Читайте такжеСилы АТО за сутки уничтожили 70 боевиков и 14 единиц техникиПри этом отмечается, что украинские подразделения почти после каждого боя получают трофеи, изготовленные российским оборонпромом. Это и стрелковое вооружение, и специфическое оборудование, и даже танки и боевые машины. Все это является еще одним доказательством российского следа в эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины, подчеркивается в сообщении.