Сутки в АТО: боевики обстреляли защитников Троицкого из пулеметов и БМП
08:17, 17 марта 2018Война
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На Донецком направлении обстрелы не зафиксированы.
За сутки в зоне АТО зафиксировали один вражеский обстрел / фото УНИАН
За минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие в районе АТО. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских защитников.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.
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"На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении обстрелы на протяжении суток не зафиксированы.
Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.
Как сообщал УНИАН, представитель миссии ОБСЕ рассказал, что с 5 марта уровень насилия в зоне АТО снизился на 82%. При этом он отметил, что на прошлой неделе стороны использовали запрещенное вооружение 13 раз, против 300 за неделю до того.
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