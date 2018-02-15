Российские бомбардировщики в Крыму отработали условные пуски крылатых ракет по материковой Украине

18:15, 15 февраля 2018
Война
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Российские бомбардировщики имитировали ракетный удар по Украине / фото topwar.ru

Читайте такжеТурчинов объяснил, для выполнения какого плана Москвы Янукович написал письмо Путину (видео)Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

«Группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществила пролет в воздушном пространстве АР Крым и отработала условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины», - говорится в сообщении.

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Теги: #российские бомбардировщики#пуски крылатых ракет#материковая Украина