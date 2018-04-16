Akauk Таунг в Мьянме: статуи Будды в скалах (фоторепортаж)

Рельефы Будды тянутся на достаточно большое расстояние через ряд скал и становятся чем дальше, тем сложнее.

Комплес Akauk Таунг на окраине города Пьи в Мьянме представляет собой вырезанные на высоком и обрывистом берегу реки Иравади изображения Будды.

Читайте такжеВ Таиланде празднуют буддийский Новый год (фото, видео)

Рельефы Будды тянутся на достаточно большое расстояние через ряд скал и становятся чем дальше, тем сложнее. Особого внимания заслуживает рельеф Лежащего Будды. А на вершине скалы расположена одноименная пагода.

При этом туристам советуют как пройтись вдоль скал, так и посмотреть на статуи с лодки - откуда открівается гораздо лучший общий вид.

Отметим, что неподалеку от Akauk Таунг находятся Древние города Королевства Пью - единственный в Мьянме объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, включающий в себя руины трех городов кирпичной постройки, защищенных стенами и рвами с водой: Халин, Бейктано и Шри Ксетра. Эти города отражают период расцвета Королевства Пью на протяжении более чем тысячи лет, между 200 годом до нового времени и 900 годом нового времени. Три города были частично раскопаны в ходе археологических работ. Среди обнаруженных руин - дворцовые крепости, места захоронения и ранние производственные зоны. В месте раскопок также были найдены монументальные кирпичные буддийские ступы, частично уцелевшие стены и система водопользования, некоторые элементы которой до сих пор функционируют.

Как сообщал УНИАН, ранее в Таиланде открыли первое в мире тематическое кафе смерти.