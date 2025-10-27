В городе свободно передвигается украинская бронетехника, что опровергает заявления россиян о контроле над ним.

Город Родинское Покровского района Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщили на официальной Telegram-странице 14-й бригады оперативного назначения им. Ивана Богуна Нацгвардии "Червона Калина" 1-го корпуса Нацгвардии "Азов".

"В очередной раз россияне заявили о "взятии" населенного пункта, который контролируется украинскими защитниками. Сейчас же под их контролем находится лишь количество патронов нескольких пехотинцев, которые зашли на окраины города", - сказано в сообщении.

Отмечается, что бойцы "Червоной Калины" продолжают зачистку города от оккупантов.

"Проводится поиск и ликвидация всех желающих установить "триколор" на украинской земле", - сообщают в бригаде.

Также в бригаде продемонстрировали видео, где экипаж БТР батальона "Ягуар" бригады "Червона Калина" уничтожает российскую пехоту, которая засела в покинутых зданиях Родинского.

Бои за Родинское

Как сообщал УНИАН, еще в августе 2025 года россияне сосредотачивались на захвате Родинского, что в тылу Мирнограда и Покровска Донецкой области. Аналитики проекта DeepState отмечали, что взятие этого населенного пункта позволило бы оккупантам открыть дополнительное направление для попыток захода в указанные города.

Вчера российская пропаганда заявила, что российские войска якобы контролируют город Родинское. При этом ссылались на видео со смертником-флагоносцем, который заскочил в город с триколором и его успели заснять до того, как он был ликвидирован.

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отмечает, что ситуация в самом Покровске Донецкой области тяжелая, российские оккупанты увеличили численность своих войск возле города, но нельзя сказать, что они где-то в городе закрепились. По его словам, заявления россиян, что в районе Покровска окружен 31 украинский батальон, являются чушью.

Жмайло сообщил, что там россияне увеличили численность своих сил и их где-то в 6-10 раз россиян больше, чем бойцов Сил обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: