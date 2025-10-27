Мужчина разошелся с женой еще год назад.

Генеральный продюсер радио "Люкс ФМ", ведущий Евгений Фешак сообщил. что уже давно развелся со своей женой - солисткой группы "Delice" Натальей Клим.

В комментарии проекту "Тур со звездами" он признался, что развод состоялся еще год назад. На вопрос, почему он скрывал этот факт, Фешак с улыбкой ответил ведущей, что она раньше не спрашивала у него об изменениях в личной жизни:

"Я не считаю нужным, чтобы мы эту тему очень сильно обсуждали: какие были причины, что, куда, как и так далее. Да, я подтверждаю, что этот факт произошел".

Ведущий добавил, что сейчас находится "в любви к себе", любимого человека рядом с ним нет. Он вернулся к построению личного бренда и сконцентрировался на собственной карьере.

Видео дня

Напомним, ранее о мыслях о разводе рассказала известная украинская певица Тоня Матвиенко, которая замужем за певцом Арсеном Мирзояном.

Вас также могут заинтересовать новости: