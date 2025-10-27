По данным польских правоохранителей, подозреваемые собирали информацию о военнослужащих страны.

В Польше задержали двух граждан Украины. Их подозревают в шпионаже за критически важной инфраструктурой, пишет RMF 24.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский рассказал журналистам, что мужчину и женщину 32 и 34 лет задержали в Катовице по подозрению в работе на иностранную разведку. По его словам, подозреваемые пытались "оценить военный потенциал Польши".

Отмечается, что задержанных подозревают в установке устройств слежения за критически важной инфраструктурой Польши. Правоохранители считают, что они установили, в частности, скрытые камеры вдоль маршрутов транспортировки оружия и военной техники в Украину.

Кроме того, по данным польских правоохранителей, подозреваемые собирали информацию о военнослужащих страны. Во время обыска у них нашли различные средства связи.

Задержанным предъявили обвинения в шпионаже и взяли под стражу на три месяца. В издании добавили, что им грозит до восьми лет лишения свободы.

В Польше определились с экстрадицией подозреваемого во взрыве "Северного потока" украинца

Ранее суд в Польше отказался выдать немецкой стороне подозреваемого во взрыве "Северного потока" украинца Владимира Журавлева. Также ему отменили меру пресечения в виде временного ареста.

Адвокат украинца, юрист Тимотеуш Папроцкий, заявил, что есть два обстоятельства, по которым 49-летний мужчина не может быть выдан Германии - украинца не ждет справедливый суд в Германии и функциональный иммунитет.

