Виталий Зайченко отметил, что отключения света планируются во время вечернего пика потребления электроэнергии.

НЭК "Укрэнерго" была вынуждена ввести графики аварийных отключений 27 октября в отдельных областях Украины и Киеве. Решение принято, потому что потребление выросло больше, чем ожидалось, из-за облачной погоды.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава диспетчера энергосистемы Виталий Зайченко.

По его словам, на сегодня предварительно планировалось применить только графики ограничения мощности для промышленных потребителей, без отключения населения. Однако эти меры оказались неэффективными при текущих погодных условиях.

Видео дня

"Поэтому мы были вынуждены ввести графики аварийных отключений, которые со временем перейдут на почасовые (по состоянию на сейчас уже перешли, - УНИАН), чтобы потребители понимали, по какому графику будут получать свет", - пояснил Зайченко.

Он добавил, что отключения планируются в периоды пикового потребления электроэнергии - с 15:00 до 19:00.

"В другие часы мы надеемся обеспечить всех потребителей электроэнергией без ограничений", - добавил глава "Укрэнерго".

Отключение света в Украине - последние новости

После очередного массированного обстрела энергетики 22 октября в ряде областей Украины и Киеве были введены графики почасовых отключений.

27 октября мог стать первым будним днем за последнюю почти неделю без отключений для бытовых потребителей на большинстве территории Украины, однако утром "Укрэнерго" ввело аварийные отключения. Через несколько часов, по команде "Укрэнерго", вернули графики почасовых отключений.

Вас также могут заинтересовать новости: