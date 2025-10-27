GenerationOne может печатать аж в 5 осях вместо привычных 3.

Две лондонские компании - Generative Machine и Aibuild - представили GenerationOne - необычный 3D-принтер, созданный с помощью генеративного ИИ.

Новинка выделяется не только своим органическим внешним видом, но и тем, что способна печатать в 5 осях, тогда как большинство моделей ограничены 3.

Рабочая область составляет около 140x180 мм, платформа сменная, а выравнивание полностью автоматическое. Основание движется по линейным направляющим, что обеспечивает высокую точность, а собран принтер из стандартных комплектующих. Пока он рассчитан на PLA и PETG, без поддержки углепластика или инженерных материалов.

Главная инновация GenerationOne - 5-осевая печать, ранее применявшаяся в робототехнике и промышленном 3D-производстве. В классических FDM-принтерах прочность детали ограничена слоями по оси Z, которые легко ломаются.

Новая система позволяет переориентировать сопло во время печати, делая слои более прочными и убирая необходимость в поддерживающих структурах. Это значит, что можно создавать сложные формы с гладкими поверхностями и лучшими свойствами.

Управляет всем промышленное ПО, доработанное Aibuild - оно генерирует оптимальные траектории движения, автоматически нарезает модель и полностью использует все 5 осей.

О цене пока ничего не сообщается, но первую ограниченную партию покажут 18 ноября на выставке Formnext во Франкфурте-на-Майне.

