Актрису раскритиковали из-за слишком быстрой диктовки текста.

Народная артистка Украины Наталья Сумская отреагировала на критику, которая полилась на нее после диктовки радиодиктанта национального единства.

В комментарии Суспільному актриса отметила, что пыталась прочитать текст Евгении Кузнецовой как можно лучше, учитывая все знаки препинания:

"Я следила именно за тем, чтобы попасть правильно перед запятой, делала паузы там, где следует, вроде как немножко подсказать, какой знак препинания там ставить. Ну и интересно потом, в конце, почитать весь текст. Хороший текст".

Наталья добавила, что рада была приобщиться к этому событию, ведь традиционно многие украинцы пытаются испытать свои знания во время написания радиодиктанта. Также актриса отметила текст "Надо жить".

"Ну, впечатления всегда хорошие, ведь этот диктант готовится не один день. Люди ждут его. И следовательно, сегодня у нас определенный опыт написания диктанта. Главное - текст такой чувственный, волнующий", - поделилась она.

Относительно возмущений людей относительно темпа начитки, то Сумская отметила, что каждый воспринимает по разному - кому-то наоборот все понравилось. Впрочем, она согласилась, что действительно местами немного быстро читала, с юмором назвав этот радиодиктант "уроком по скорописи":

"Мне кажется, все удалось. Люди высказывали свои впечатления. Кому-то хорошо, ну а кому-то слишком быстро. У нас сегодня урок по скорописи немного".

К обсуждению нынешнего текста присоединилась и рекордсменка по написанию радиодиктантов национального единства, Кристина Гоянюк, выразив свое не слишком положительное мнение.

