В Украине обновили графики отключений света: кто дольше всех будет сидеть в темноте

Отмечается, что во время отключения лучше вытащить из розеток бытовые приборы.

В Киеве и Днепропетровской области обновили графики отключения света, сообщает ДТЭК.

Согласно указанным изменениям, со светом в столице весь день будет оставаться только подгруппа 2.1. Для остальных киевлян будут введены почасовые отключения электроэнергии.

Максимальное время без света предусмотрено для обеих подгрупп первой группы - суммарно они будут отключены в течение 5,5 часов.

Видео дня

Также ДТЭК обновил графики отключений света для Днепропетровщины. Согласно им, самый длинный период без света будет составлять 3,5 часа.

Кроме того, в Сумыоблэнерго сообщили, что с 16:00 до 19:00 графики почасовых отключений в Сумской области будут действовать в объеме 2 очередей, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго.

"Пожалуйста, когда свет появляется, не включайте все энергоемкие приборы одновременно. Во время отключения лучше вытащить из розеток бытовые приборы", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Житомироблэнерго отметили, что на 15:00 27 октября НЭК "Укрэнерго" изменил применение количества очередей - с 16:00 до 24:00 часов - 2 очереди.

График отключения света в Украине - последние новости

26 октября в "Укрэнерго" сообщили, что на понедельник, 27 октября, не запланированы почасовые графики отключений света. Хотя перед этим их применяли из-за последствий российских ударов по украинской энергетике.

Правда, позже ситуация в энергосистеме Украины изменилась кардинально и были применены графики отключения света.

Вас также могут заинтересовать новости: