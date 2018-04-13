В Таиланде открыли первое в мире тематическое кафе смерти (видео)

Среди прочего в необычном кафе можно получить скидку на напитки после отдыха в гробу.

В Таиланде открыли первое в мире тематическое кафе смерти.

Как говорится в сюжете "ДжеДАИ" на телеканале 2+2, там можно задуматься над смыслом существования, подумать, все ли ты успел в этой жизни, а также получить скидку на напитки после отдыха в гробу. Ведь проведя 3 минуты в закрытом гробу, можно получить скидку в 20 бат (около 17 грн).

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Посетителей в новом тайском кафе уже много, однако в основном это местные. Тайцы буддисты, а потому воспринимают смерть спокойно: ведь для них это не только конец этой жизни, но и начало новой.

Так, одна из посетительниц рассказывает, что в гробу вовсе не страшно и есть чем дышать - через небольшие отверстия проходит воздух.

Напитки в меню тоже тематические - "Смерть", "Жизнь", "Боль" и другие. Что пить и сколько лежать в гробу - клиенты выбирают сами в меню. В оформлении интерьера использовали венки, а стены покрасили в черный и серый цвета.

Праздновать каждый день своей жизни - именно к этому хотят подтолкнуть своих посетителей авторы проекта. Ведь неурядицы на работе, в отношениях, депрессия или плохое настроение - это ничто по сравнению со смертью. И одновременно они пытаются сделать своих клиентов более подготовленными к неизбежному.

Как сообщал УНИАН.Туризм, недавно в США построили концертный зал в пещере.