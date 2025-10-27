Вариант исполнения без радиоактивного загрязнения значительно сложнее, его испытывали в США еще в 60-х годах, но проект закрыли.

Российская ядерная ракета "Буревестник", об испытаниях которой заявил глава Кремля Вододимир Путин, может иметь два варианта технологического решения, одно из которых не будет оставлять радиоактивного выхлопа.

Об этом сказал главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Киев24. Он пояснил, что в ядерном реактивном двигателе воздух пропускается через раскаленную зону ядерного реактора, нагревается до очень высоких температур и за счет этого и происходит формирование реактивной тяги. То есть сжигается не топливо, а нагревается воздух.

Эксперт отметил, что есть два метода нагрева воздуха.

"Первый - прямоточный открытый двигатель, ядерно-воздушно-реактивный. То есть пропускаем воздух через активную зону реактора. И конечно здесь речь идет о радиоактивном выхлопе. Второй варинат - значительно сложнее. Его испытывали в США еще в 60-х годах, но закрыли, потому что нереалистичное исполнение", - сказал Катков.

По его словам, второй вариант - это закрытый контур. В таком случае массы воздуха не проходят через открытую зону реактора, а нагреваются с помощью теплоносителя. Может быть использован, например, металлический теплоноситель.

"То есть нагреваем металл, он становится жидким и уже с помощью него нагреваем воздух, который проходит. Это на порядок сложнее. В СССР редкометаллический реактор создавали, но для подводной лодки "Лира". В конце концов, тот теплоноситель затвердел, но наработки остались", - отметил эксперт.

Как подчеркнул Катков, если в Москве не врут, что провели испытания "Берувисника" и эта ракета куда-то полетела, но никто не зафиксировал повышение радиационного фона, то можно говорить именно о втором варианте.

Он подчеркнул, что технология закрытого цикла была создана в СССР для габаритов ядерного реактора подводной лодки.

"Теперь это же надо как-то запихнуть в ракету, которая будет в габаритах самолета. Это должен быть очень маленький реактор и это очень сложно технологически. Поэтому у меня есть определенный скепсис... Тем более, что в РФ довольно часто говорят бред, который потом выходит на официальный уровень. Например, ракета "Сармат", которая является модернизацией еще советской межконтинентальной баллистической ракеты известной как "Сатана"", - прокомментировал Катков.

Он отметил, что до сих пор существует лишь одна единственная фотография якобы запуска "Буревестника" какого-то "лохматого года".

Эксперт считает в целом, что "Буревестник" - это "беспомощная разработка", поскольку является такой же целью для украинских комплексов противовоздушной обороны (ПВО), как и обычная крылатая ракета, а из-за больших габаритов может считаться даже более легкой целью.

"На сегодня мы видим статистику Воздушных сил о том, как используя современные системы ПВО сбивают 80-90% крылатых ракет. Это о реальной эффективности крылатых ракет в принципе. И когда в РФ заявляют, что эта крылатая ракета что-то может делать - нет!", - отметил Катков.

По его словам, если ракету рассматривать с точки зрения ядерной войны, то следует учесть, что она дозвуковая.

"Она будет лететь к цели очень долго. И в это время уже будет осуществлен обмен ядерными ударами баллистическими ракетами, которые прилетают если об ударах между США и РФ, то это вопрос 20-30 мин. А "Буревестник" будет лететь на дозвуковой скорости часа", - подчеркнул Катков.

Ракета "Буревестник": что известно

В материале для УНИАН публицист, председатель Совета общественного контроля при НАБУ, соучредитель партии "Демократична Сокира" Антон Швец назвал "Буревестник" грязным ядерным блефом россиян.

В своем материале он объяснил, что удар такой ракетой по Украине будет равен использованию ядерного оружия. "Фактически нас будут бомбить ядерным реактором. Эффект будет значительно меньше ядерного заряда, мы получим тепловой взрыв (максимум 0,3-0,5 тонны, то есть как пара "Калибров") и радиоактивное заражение территории", - пояснил эксперт.

Он добавил, что это будет использование именно ядерного оружия, но пока не похоже, что РФ к этому готова.

