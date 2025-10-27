Уровень подготовки этих частей является низким.

Российские войска, несмотря на потери, продолжают атаки на Добропольском направлении Донецкой области, где задействованы подразделения морской пехоты. Об этом заявил военный эксперт и представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире "Киев24".

"Враг, несмотря на сложную ситуацию для своих частей и соединений, которые находятся на Доброполье, пытается атаковать. И, кстати, именно туда он направляет части той самой морской пехоты. Это были представители всех военно-морских флотов РФ, которые несут там огромные потери", - сказал Братчук.

По словам эксперта, у этих частей низкий уровень подготовки. Братчук подчеркнул, что Донетчина остается приоритетным направлением для врага.

Видео дня

Кроме того, он добавил, что на Приднепровском направлении на Херсонщине российские оккупанты не могут закрепиться даже на островах, а потому основные усилия они сосредотачивают на Донетчине.

Ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ШР ДШВ) ВСУ рассказали, что в Покровске продолжаются городские бои с группами россиян, которые благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться и накопиться в разных частях города.

Там оборону усилили новыми подразделениями. В частности, штурмовыми войсками, артиллерией, экипажами БпЛА и другими составляющими Сил обороны. Согласно информации военных, оккупанты, которые попали в город, не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север. Тем самым враг хочет распылить украинские силы обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры в город.

Вас також можуть зацікавити новини: