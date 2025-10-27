Глава государства выразил надежду, что за этим решением администрации Трампа последуют "новые вторичные санкции".

По украинским оценкам, новые санкции США против компаний "Роснефть" и "Лукойл" могут сократить нефтяной экспорт из РФ на 50%, что приведет к потере доходов в размере до 5 миллиардов долларов в месяц. Об этом в интервью изданию Axios сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства выразил надежду, что за этим решением администрации Трампа последуют "новые вторичные санкции" и "параллельные шаги со стороны Конгресса".

Зеленский заявил, что Владимир Путин не сдастся, если США не усилят давление. В связи с этим он считает важной встречу Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Я считаю, что самым решительным шагом будет отказ Индии и Китая от покупки энергоресурсов у России, в первую очередь нефти", - добавил Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что во время последней встречи с Трампом в Белом доме обсуждалась, в частности, тема возможной поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. Он назвал переговоры "конструктивными", но отметил, что они не были легкими.

"Мы говорим не только о "Томагавках". У США есть много похожих вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что работать с Путиным можно только через давление", - отметил украинский лидер, добавив, что скептически относится к готовности Кремля принять любой мирный план.

Новые санкции США - что известно

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп объявил о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл".

По мнению некоторых специалистов, в случае полной реализации санкции могут перекрыть поток доходов от продажи ископаемого топлива, финансирующих военную машину Кремля, ведь на эти две компании приходится около половины ежедневной добычи нефти в России.

В то же время другие специалисты считают, что ограничения не станут для Москвы фатальными, ведь за три года РФ научилась обходить простые нефтяные санкции. Одно из слабых мест санкций заключается в том, что ограничения вводятся с месячной отсрочкой, а не немедленно.

