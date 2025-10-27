На этой неделе мужчина похоронил своего отца.

Популярный украинский блогер Михаил Лебига поделился с подписчиками горем - 24 октября умер его отец.

Как сообщил блогер в своем Instagram-аккаунте, Анатолию Николаевичу был 51 год. Мужчина гордился, что его отец воевал в АТО. Несмотря на то, что при жизни между ними было много разногласий и ссор, сын оставался с ним до конца:

"Так получилось, что за день до смерти я был в селе по делам и виделся с ним. Мы поговорили, посмеялись, три раза пожали руки. Я сказал, что он - красавчик, и это были мои последние ему слова. На утро мне позвонили и сказали, что его уже нет".

По словам Лебиги, последний месяц своей жизни отец вообще не пил, поэтому он запомнит его трезвым и веселым. "Мы общались, строили планы. Я должен был чаще приезжать, и мы об этом говорили в последнюю нашу встречу. Я похоронил Батю два дня назад, но память о нем в моей голове будет со мной всегда", - написал блогер.

Как сообщал УНИАН, недавно о смерти близкого человека написал телеведущий Никита Добрынин - он потерял дедушку.

