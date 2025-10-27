Ученые рассказали, как работало это чудо природы миллиарды лет назад и без какого-либо вмешательства человека.

Ученые обнаружили единственный известный на Земле естественный ядерный реактор. Находится он в африканской стране Габон.

Как пишет Ecoticias.com, ученые установили, что реактор использовался 1,7 млрд лет назад, когда концентрация урана в Земле была достаточно высокой для работы ядерных реакторов.

Издание отметило, что это чудо природы серьезно меняет представление об атомной энергетике и показывает способность природы создавать сложные атомные процессы, когда человеком на Земле даже не пахло.

Сообщается, что в 1972 году французский физик Франсис Перрен изучал урановую руду на руднике Окло в Габоне и обнаружил противоположное: концентрация урана-235 составляла 0,717%, а не общепринятые 0,720%. Этой небольшой разныцы хватило бы для изготовления 6 атомных бомб. Окружающие породы были мягче и почернели; казалось, что в этом месте на протяжении геологических времен вырабатывалось много тепла.

Первым предположением ученых было то, что здесь произошел искусственный распад, но анализ подтвердил, что урановая руда имеет полностью природное происхождение. Последующее открытие заключалось в том, что в руде были обнаружены следы продуктов распада, что привело к поразительному выводу о том, что естественный распад ядер произошел более 2 млрд лет назад без вмешательства человека.

Геологические условия способствовали естественным цепным ядерным реакциям.

Обстоятельства в западной Экваториальной Африке были оптимальными: высокое содержание урана, объем, вода использовалась в качестве замедлителя нейтронов и поддерживалась геологическим временем, что делало Окло уникальным по количеству геологических формаций на планете.

Древние водоросли служили инженерами-атомщиками. И этот секрет становится интересным: реактор в Окло был полностью саморегулирующимся, что создавало эффект "Старого Служаки" с точными трехчасовыми периодами включения и выключения. Когда подземный уран достаточно нагревался, вода вокруг него выкипала, а нейтроны двигались слишком быстро, чтобы атомы урана успевали их захватывать, что автоматически останавливало тепловыделение и реакцию.

Только когда уран достаточно остывал, вода возвращалась, снова замедляя нейтроны и перезапуская реактор в идеально контролируемом цикле. Эта естественная система регулирования функционировала 150 000 лет и израсходовала 4,5 тонн урана, прежде чем исчерпала топливо и остановилась. Водоросли концентрировали уран из растворенных глинистых минералов в подземных бассейнах, создавая условия критической массы, и одновременно вырабатывали кислород, который позволял урану растворяться в поверхностных породах, что сделало их первыми инженерами-атомщиками на Земле.

Питер Вудс из МАГАТЭ пояснил, что "вода в Окло действовала как замедлитель, поглощая нейтроны и контролируя цепную реакцию" так же, как и современные легководные ядерные реакторы.

