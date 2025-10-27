Из-за воздушных шаров из Беларуси три дня подряд была нарушена работа аэропорта Вильнюса.

Литва начнет сбивать воздушные шары (метеозонды) из Беларуси, если они будут попадать в воздушное пространство страны. Об этом сообщила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, пишет LRT.

В издании напомнили, что вечером 26 октября третий день подряд из-за метеозондов из Беларуси была нарушена работа аэропорта Вильнюса. В связи с этим Ругинене созвала 27 октября заседание Комиссии по национальной безопасности.

"Мы не только обсудили, что произошло за выходные, что сработало, какие меры не сработали, но и разработали четкий алгоритм наших дальнейших действий", - сказала она журналистам.

Также Ругинене поделилась, что МИД Литвы совместно с союзниками в Европейском Союзе согласуют пакет дополнительных санкций против Беларуси.

"Это будет сделано в ближайшее время. Мы также активно консультируемся и общаемся с нашими союзниками и соседями - Польшей и Латвией. Любые наши действия также согласуются с ними, мы не действуем как отдельное государство, мы часть НАТО и ЕС. Мы координируем с ними все, что делаем", - подчеркнула премьер Литвы.

Кроме того, Ругинене добавила, что правительство Литвы подготовило решение о закрытии границы с Беларусью на неопределенный срок. Тем не менее предусмотрены и исключения.

"Это означает, что дипломаты и дипломатическая почта смогут передвигаться, наши граждане и граждане ЕС также смогут приезжать к нам из Беларуси, но все остальное передвижение будет закрыто. Таким образом мы посылаем сигнал Беларуси и говорим, что никаких гибридных атак здесь не потерпим, мы примем все самые строгие меры для пресечения подобных атак", - заявила премьер Литвы.

Аэропорт Вильнюса закрывали из-за налета воздушных шаров из Беларуси - что известно

Напомним, что в ночь с 21 на 22 октября 2025 года аэропорт литовской столицы Вильнюса приостанавливал воздушное движение из-за проникновения в ее воздушное пространство десятков воздушных шаров с контрабандой из Беларуси. Это был второй случай закрытия крупнейшего аэропорта страны из-за подобного инцидента за месяц. До этого 5 октября гелиевые шары с контрабандными сигаретами также привели к отмене и задержкам рейсов.

По словам главы Национального центра реагирования на кризисные ситуации Литвы Вильмантаса Виткаускаса, массовый прилет метеошаров из Беларуси выглядит как скоординированная операция.

