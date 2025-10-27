Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев усиливает публичную критику в адрес министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Ключевой причиной являются планы Минцифры навести порядок на игорном рынке, где у Гетманцева открытый конфликт интересов.

Как отмечает издание, с начала сентября Гетманцев регулярно обвиняет Минцифру в "срыве государственных задач".

По данным журналистов, активность Гетманцева может быть связана с потерей контроля над налоговой службой, которой он фактически занимался с 2022 года. В декабре 2024-го бывшая руководитель налоговой Хмельницкой области Ирина Зленко в ряде интервью заявила о существовании "теневой вертикали" в ГНС, связанной с Гетманцевым, и рассказала о "вмешательстве народного депутата в деятельность фискальных органов".

Как отмечает "Деловая столица", после потери влияния в налоговой Гетманцев мог переключить внимание на другой регулятор - сферу азартных игр. Именно он в 2024 году продвигал законопроект о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и передаче ее функций другому центральному органу исполнительной власти.

Сейчас эти полномочия сосредоточены в государственном агентстве "Плей Сити", подчиненном Минцифре, которое осуществляет мониторинг, лицензирование и контроль за рынком игорного бизнеса. Именно вокруг этого органа, по оценке аналитиков, и развернулся новый конфликт.

Журналисты предполагают, что критика Федорова может иметь и прагматические мотивы: на днях стало известно, что лотерейный оператор "М.С.Л.", с которым у Гетманцева якобы существуют давние связи, начал предлагать продукт "Спортпрогноз", который позволяет делать ставки на футбольные матчи, что формально является деятельностью без соответствующей лицензии.

Поскольку именно "Плей Сити" имеет полномочия контролировать соблюдение законодательства в этой сфере, попытки давления на Минцифру могут быть попыткой "принуждения к компромиссу", делает вывод "Деловая столица".