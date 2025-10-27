Ситуация в Покровске Донецкой области тяжелая, российские оккупанты увеличили численность своих войск возле города, но нельзя сказать, что они где-то в городе закрепились.

Ситуация в Покровске Донецкой области тяжелая, российские оккупанты увеличили численность своих войск возле города, но нельзя сказать, что они где-то в городе закрепились. Об этом сказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

"Ситуация в Покровске действительно тяжелая, она ухудшилась в последнее время", - отметил он.

По его словам, заявления россиян, что в районе Покровска окружен 31 украинский батальон, являются чушью.

"Россияне там увеличили численность - там была 51-я армия, не вытянула, то добавили 8-ю армию, а сейчас перебросили с Новопавловского направления еще 2-ю армию, которая заходит с западной и южной части. То есть соотношение сил нереалистичное - где-то в 6-10 раз россиян больше", - отметил он.

По его словам, в городе уже есть россияне, но нельзя сказать, что они там закрепились. При этом добавил, что на окраинах Покровска оккупантов много.

"Это ДРГ, которые двигались по 2-3 человека, которые проползали между нашими позициями. Это произошло из-за того, что у нас очень мало пехотных подразделений. И когда мы говорим о зачистке, то это не пехотинцы наши бегают от дома к дому и "выкуривают" россиян, а это выходит наша техника, защищенная решетками противодронными, и отрабатывает по врагу на расстоянии. Также россиян "выкуривают" FPV-дронами и сбросами. Их там действительно много, но сказать, что они закрепились и у них налажена логистика нельзя", - подчеркнул Жмайло.

Ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, в Генштабе сообщили, что противник, за счет просачивания малых пехотных групп накопил в городе около 200 военнослужащих.

Отмечалось, что в населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БпЛА. Сообщалось, что попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке пресекаются путем проведения контрдиверсионных мероприятий.

