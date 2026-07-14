Скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет выставят на аукцион: ученые бьют тревогу

Лот может побить рекорд по стоимости; как говорят, стартовая цена обусловлена объемом работ и затрат.

Один из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся скелетов Tyrannosaurus rex, когда-либо найденных, на этой неделе будет выставлен на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке, пишет The Guardian.

Ожидается, что он будет продан за 20-30 миллионов долларов, однако палеонтологи предупреждают: подобные продажи представляют собой всё большую угрозу для науки.

Тираннозавр, известный своими кинжалообразными зубами, невероятно мощным укусом и гигантскими размерами, был одним из самых опасных хищников позднего мелового периода и господствовал на территории современной западной Северной Америки около 67 миллионов лет назад.

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Теперь его ископаемые останки могут стать одной из самых дорогих палеонтологических находок в истории. Аукционный дом Sotheby's оценивает скелет в 20-30 миллионов долларов (примерно 15-22,4 миллиона фунтов стерлингов), однако окончательная сумма может оказаться значительно выше.

На данный момент рекорд принадлежит скелету стегозавра по прозвищу Apex, который в 2024 году был продан на аукционе Sotheby's за 44,6 миллиона долларов - в 11 раз дороже первоначальной оценки.

Как нашли "Гаса"

Скелет тираннозавра получил прозвище Гас (Gus). Его возраст оценивают примерно в 67 миллионов лет. В смонтированном виде он достигает 3,8 метра в высоту, а экспозиция воссоздает хищника в момент атаки.

Как отмечается в аукционном описании, в широко раскрытой пасти хорошо видны огромные зубы. По мнению исследователей, это останки крупной взрослой особи крепкого телосложения.

Скелет был найден в 2021 году на ранчо в округе Хардинг (штат Южная Дакота). Раскопки длились три года и проводились частной компанией Theropoda Expeditions с разрешения владельца земли Гэри Ликинга. Сотрудник компании Коул Джейкобс вспоминает, что увидел первую кость буквально в день начала работ.

"Я подошёл к дороге, сделал несколько шагов - и первое, что увидел, была плюсневая кость, торчащая из земли", - рассказал он в видео Sotheby's.

Прозвище "Гас" скелет получил в честь Гари Ликинга, который скончался ещё до завершения раскопок.

Почему учёные обеспокоены

Несмотря на исключительную ценность находки, ученые все острее критикуют продажу ископаемых останков динозавров частным коллекционерам. В частности, профессор палеонтологии позвоночных Бирмингемского университета Ричард Батлер назвал нынешнюю тенденцию чрезвычайно тревожной.

По его словам, в последнее время динозавров все чаще продают так же, как дорогие произведения искусства, а окаменелости превращаются в предмет роскоши или инвестиционный актив.

Он подчеркнул, что если окаменелость не попадает в официальную музейную коллекцию, она фактически становится недоступной для науки.

Батлер отметил, что ископаемые останки продаются уже много веков, однако нынешние цены стали настолько высокими, что музеи больше не могут конкурировать с частными покупателями, что серьезно вредит научным исследованиям.

С этим мнением соглашается профессор Эдинбургского университета Стивен Брусатте.

Он признал, что продажа является законной, ведь в США землевладельцы могут распоряжаться найденными на своей территории окаменелостями. В то же время во многих странах, в частности в Бразилии и Монголии, все окаменелости автоматически принадлежат государству.

Брусатте подчеркнул, что когда цена динозавра достигает десятков миллионов долларов, музеи, университеты и научные учреждения уже не могут позволить себе такую покупку. По его словам, платить подобные суммы способны лишь чрезвычайно состоятельные люди.

От "Сью" до Леонардо Ди Каприо

Первым тираннозавром, проданным на аукционе, стал знаменитый скелет Сью (Sue), найденный в Южной Дакоте. В 1997 году его приобрел Музей естественной истории Филда в Чикаго за 8 миллионов долларов. Покупку удалось осуществить благодаря поддержке частных меценатов и компаний, среди которых была McDonald's Corporation.

С тех пор коллекционирование ископаемых останков стало популярным среди знаменитостей и миллиардеров, в частности среди актёра Леонардо Ди Каприо.

Профессор Бристольского университета Майкл Бентон также выразил обеспокоенность тем, что музеи всё чаще проигрывают борьбу за уникальные экспонаты. Впрочем, он отметил, что иногда частные владельцы передают находки музеям или предоставляют их для выставок, что приносит пользу и науке, и обществу.

Именно так произошло со стегозавром Apex, которого приобрел миллиардер и руководитель инвестиционного фонда Кен Гриффин, а впоследствии передал на четырехлетнюю экспозицию в Американский музей естественной истории.

Почему даже музейные займы не решают проблему

Доцент колледжа Карфагена в штате Висконсин Томас Карр считает, что даже если частный владелец разрешает ученым исследовать окаменелость, этого недостаточно. Он пояснил, что частная коллекция не гарантирует постоянного доступа к экспонату, тогда как музеи обязаны хранить свои фонды бессрочно.

По словам Карра, именно ископаемые останки являются главным источником научных данных, поэтому они должны всегда оставаться доступными для проверки предыдущих исследований и новых открытий.

Он также отметил, что даже передача экспоната музею во временное пользование не решает проблему, ведь владелец может в любой момент отозвать его обратно. По этой причине многие научные журналы уже требуют, чтобы исследования основывались исключительно на окаменелостях, хранящихся в постоянных государственных или музейных коллекциях.

Брусатте пояснил, что научные результаты должны быть воспроизводимыми, то есть другие исследователи должны иметь возможность проверить использованные материалы. Это возможно только тогда, когда окаменелости находятся в музеях.

Карр считает, что частные поиски ископаемых останков не представляют проблемы, если найденные экспонаты в конечном итоге передаются музеям или университетам, а не попадают на аукционы или в частные магазины.

По его мнению, такие находки, как "Гас", должны быть юридически защищены от коммерческой эксплуатации даже на частных землях. Подобная практика уже действует, например, в Монголии, где редкие окаменелости могут собирать только научные учреждения.

Брусатте признался, что если бы сам был миллиардером, то, вероятно, тоже приобрел бы скелет динозавра. Однако после этого непременно передал бы его музею для исследований и публичной экспозиции.

"Надеюсь, именно так и произойдет на этот раз", - сказал ученый.

Карр также выразил надежду, что "Гас" в конечном итоге пополнит музейную коллекцию.

По его словам, от этого выиграют и наука, и общество, ведь гораздо лучше, когда уникальная находка экспонируется в музее, чем пылится в гостиной какого-нибудь мультимиллиардера.

Что говорят в Sotheby's

В Sotheby's оправдывают участие частной компании в раскопках "Гаса". Представители аукционного дома отмечают, что без подобных экспедиций многие ископаемые останки так и остались бы в земле.

Кроме того, они подчеркивают, что высокая стоимость лота отражает не только уникальность самого скелета, но и огромный объем работ и затрат, необходимых для его обнаружения, раскопок, реставрации и подготовки к экспонированию.

Продажа других дорогостоящих окаменелостей

Напомним, в прошлом году на аукционе в Нью-Йорке за 30,5 миллиона долларов была продана единственная известная окаменелость молодого цератозавра. Она стала третьей по стоимости окаменелостью динозавра, когда-либо проданной на аукционе.

Скелет состоит из 139 оригинальных ископаемых костных элементов с дополнительными скульптурными материалами. Покупатель получил все права на него, а также подробные 3D-сканы скелета и рентгеновские снимки черепа и т. д.

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