Рисков больше, чем пользы: эксперт оценил, как смена правительства повлияет на подготовку к зиме

По мнению эксперта, полностью решить проблемы с электро- и теплоснабжением к зиме не удастся.

Главной задачей нового правительства, как и для предыдущего, станет подготовка к еще одной тяжелой зиме и прохождение следующего отопительного сезона. Впрочем, полностью устранить риски дефицита электроэнергии и тепла к началу осенне-зимнего периода не удастся.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНИАН подчеркнул, что перед новым правительством будут стоять фактически те же вызовы, что и перед предыдущим.

"Энергетическая устойчивость в зимний период и максимальная подготовка к зиме, развитие распределенной генерации, импорт природного газа в необходимых количествах. Это основные задачи, которые будут стоять перед новым правительством", – сказал эксперт.

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Кроме того, среди ключевых задач он назвал привлечение инвестиций в энергетику, развитие возобновляемых источников энергии и дальнейшую интеграцию украинского энергетического рынка с европейским, в частности через механизм market coupling (механизм интеграции национальных рынков электроэнергии).

Успеет ли правительство подготовиться к отопительному сезону

По словам Омельченко, подготовка к отопительному сезону продолжается, однако значительная часть работ еще не выполнена. Сейчас восстанавливаются поврежденные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве, Харькове и других крупных городах, ремонтируются объекты операторов систем распределения, усиливается физическая защита подстанций "Укрэнерго", закупается резервное оборудование и развиваются проекты распределенной генерации.

Речь идет, в частности, об установке когенерационных, газопоршневых и газотурбинных установок, а также мобильных котельных.

"Многое ещё не сделано… Все эти проекты развиваются, но, опять же, полностью решить проблему дефицита мощностей в энергетике и теплоснабжении к осенне-зимнему периоду не удастся, потому что, с одной стороны, повреждения очень значительные, а с другой – мало времени", – рассказал Омельченко.

Изменения в правительстве: что известно о Корецком

Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра пока называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Оценивая его кандидатуру, эксперт воздержался от однозначных выводов. Омельченко отметил, что нынешний руководитель "Нафтогаза" работает на этой должности относительно недолго, поэтому нельзя говорить ни о значительных успехах, ни о серьезных провалах. Эксперт также обратил внимание на то, что Корецкий не имеет опыта государственного управления на столь высоком уровне.

"Не вижу у него каких-то больших достижений или провалов. Нейтрально отношусь к его назначению. Трудно сказать, сможет ли он работать на таком высоком уровне. Но это и не имеет значения, потому что у нас правительство – технический орган. То есть оно не является субъектным", – отметил Омельченко.

Эксперт также не ожидает от нового Кабмина ни положительных, ни отрицательных изменений. По его мнению, в условиях полномасштабной войны правительство выполняет прежде всего технические функции, поэтому его смена существенно не повлияет на государственную политику. При этом Омельченко считает, что частые кадровые перестановки во время войны несут больше рисков, чем пользы, ведь новому составу правительства нужно время, чтобы войти в курс дела.

Увольнение Свириденко – последние новости

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах обновить состав Кабинета министров. Таким образом, свой пост сменит нынешний премьер-министр Юлия Свириденко.

Зеленский поблагодарил Свириденко "за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины". А также предложил ей возглавить "новое важное направление в отношениях с ключевым партнером".

Народный депутат Ярослав Железняк отмечал, что Свириденко после отставки с поста премьера станет послом в США. Тогда же сообщалось, что среди возможных кандидатов на пост нового премьер-министра рассматривается, в частности, председатель правления "Нафтогаза" и директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

Экономист и эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказывал, что отставка премьер-министра Юлии Свириденко и обновление состава министров не приведет к масштабному пересмотру политического курса и экономических реформ в Украине, однако возможны определенные точечные изменения.

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