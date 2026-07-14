Сырский сказал, сколько военных остаются на передовой без ротации более 200 дней

72% подразделений уже проводят ротации на передовой по новым правилам.

В настоящее время на фронте насчитывается около 20 военнослужащих, которые остаются на передовой без ротации более 200 суток.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, имеется информация о проведении 72% ротаций в соответствии с приказом об обеспечении пребывания военных на боевых позициях сроком не более двух месяцев.

"В то же время есть бригады, которые не смогли осуществить такие изменения. И в ВСУ в целом насчитывается около двух десятков воинов, которые остаются на передовой без ротации 200 суток и дольше. Мы изучаем каждый такой случай, анализируем ситуацию, ищем решения", – сказал Сырский.

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Он признал, что порой для замены военных на позициях в "зоне огня" требуется настоящая комплексная спецоперация с привлечением нескольких групп операторов БПЛА, НРК, разведки, под прикрытием непогоды и темного времени суток.

Главнокомандующий подчеркнул, что ключевой компонент этих операций – неравнодушие командира, а обученного личного состава для таких ротаций достаточно.

"Еще раз подчеркиваю для командиров всех уровней: целесообразность удержания позиций определяется исключительно с точки зрения эффективности их применения, а не ради иллюзорной линии на карте", – сказал главнокомандующий.

Ротации на фронте

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных, выполняющих задачи на передовой.

Он отмечал, что командиры должны обеспечить условия для пребывания военных на позициях до 2 месяцев с обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца.

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