Правительство определило, где разместят Украинский национальный пантеон

Финансирование деятельности Пантеона будет осуществляться за счет государственного бюджета и других источников.

Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому Украинский национальный пантеон будет расположен на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Как сообщил Украинский институт национальной памяти (УИНП), документ предусматривает разработку концепции и структуры Пантеона; обеспечение научно-методического сопровождения процесса его создания и определение форм мемориализации; проведение экспертных и публичных обсуждений по вопросам, связанным с созданием и деятельностью Пантеона.

Также отмечается, что УИНП совместно с Министерством иностранных дел Украины должны обеспечить проведение верификации борцов за независимость Украины и других лиц, сыгравших значительную роль в формировании национального сознания и идентичности украинцев, а также членов их семей, похороненных за пределами Украины, в отношении которых целесообразно осуществить перезахоронение на территории Пантеона.

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В то же время на Министерство культуры, в сферу компетенции которого входит Киево-Печерская лавра, возложена ответственность за размещение Пантеона с учетом ограничений на использование земельных участков, требований в отношении охраны культурного наследия и международных обязательств Украины, а также обеспечения организации и проведения архитектурного конкурса на лучший архитектурный проект.

"Создание, обустройство, содержание и обеспечение функционирования Пантеона в составе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" будет осуществляться за счет государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством", – говорится в сообщении.

Принятие закона о создании Пантеона

Как сообщал УНИАН, закон "Об Украинском национальном пантеоне" был принят в первом чтении и в целом 1 июля 2026 года.

Таким образом, им на законодательном уровне предлагается создать единое национальное пространство, которое будет символизировать непрерывность украинской государственной традиции – от Руси до современной Украины.

Он станет местом почетного перезахоронения выдающихся деятелей Украины и установки кенотафов для тех, чьи останки невозможно вернуть на Родину. Также Пантеон должен стать центром сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и проведения государственных церемоний.

Предполагается, что именно здесь будут проходить официальные торжества и вручение высших государственных наград.

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