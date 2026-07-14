В 1970-х годах детям разрешали то, что сегодня кажется нереальным: 10 примеров

Они стремились привить детям определенные навыки, привычки и чувство ответственности.

Жизнь в 1970-х годах кардинально отличалась от той, которая есть у людей, а особенно у детей, сегодня. Если сейчас родители обычно внимательно следят за тем, где находятся их сыновья и дочери, то тогда дети были гораздо свободнее и могли делать многое из того, что сейчас кажется почти невероятным. В то время самостоятельность всячески поощрялась, а у детей было много небольших свобод, которые сегодня кажутся устаревшими. Об этом пишет Your Tango.

В то же время, как отмечается в статье, это не означает, что родители не заботились о безопасности своих детей. Они просто стремились привить им определенные навыки, привычки и чувство ответственности.

Автор пишет: современным детям трудно представить, что их сверстники в 1970-х могли самостоятельно ездить по городу или ходить в магазин без сопровождения взрослых. Он перечислил свободы, которыми дети обладали в 1970-х годах, а сегодня они кажутся почти нереальными.

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1. Уходить из дома, не сообщая об этом взрослым

В издании подчеркнули, что в те времена родители совсем иначе смотрели на воспитание детей: они верили, что настоящее развитие приходит через самостоятельность, поэтому не чрезмерно опекали своих детей. Зато позволяли им свободно гулять без постоянного присмотра. Когда-то дети, целыми днями бегающие по улицам, были обычным явлением, а сегодня они даже редко играют во дворе.

2. Играть на улице, пока не зажгутся уличные фонари

Когда дети выходили гулять, они не сообщали родителям, куда именно идут. Поскольку родители не держали их под жестким контролем, домой они возвращались только тогда, когда на улицах зажигались фонари или наступало время ужина. Увлечённые своими приключениями, они наслаждались свободой, которая сегодня почти исчезла.

3. Самостоятельно ездить в школу на велосипеде

Сегодня, если ребенок сам ходит в школу или ездит туда на велосипеде, некоторые могут считать это проявлением небрежного родительства. Многие родители не позволяют детям даже самостоятельно преодолевать короткий путь до школы, а вместо этого подвозят их на автомобиле или пользуются школьным автобусом.

С распространением подхода к воспитанию, предполагающего более внимательное и чуткое отношение к детям, многие родители начали уделять им гораздо больше внимания, чем раньше. И хотя это имеет свои преимущества, в то же время сами родители стали значительно более подвержены стрессу, отмечают в издании.

4. Самостоятельно ходить в магазин

В 1970-х годах родители часто поручали детям различные домашние дела. Если нужно было купить молоко или другие продукты, они просто отправляли детей в ближайший магазин одних. От них ожидали гораздо большей самостоятельности, чем это принято сегодня.

Дети также умели позаботиться о себе. Если они были голодны, а дома не было еды, они не звонили родителям с просьбой привезти фастфуд, а шли в магазин, покупали необходимые продукты и сами готовили себе еду.

5. Ухаживать за младшими братьями и сестрами

Сегодня родители хотят, чтобы их дети просто наслаждались детством, поэтому стараются не возлагать на них лишней ответственности. Но в 1970-х было вполне обычным делом, что старшие дети присматривали за младшими или даже за детьми других родственников или соседей.

"Когда родители хотели провести вечер вдвоём, они могли заплатить старшему ребёнку за то, чтобы он присмотрел за младшими. Это не означало, что они были равнодушны – они просто верили, что даже довольно юный ребенок способен справиться с такими обязанностями", – отмечается в статье.

6. Ездить в кузове пикапа

Сегодня родители постоянно напоминают детям пристегиваться ремнями безопасности, а в 1970-х вопрос детской безопасности в автомобилях не был столь приоритетным. Это может показаться невероятным, но тогда дети нередко ездили в кузове пикапов или даже на заднем сиденье без каких-либо средств защиты.

"Люди были больше сосредоточены на том, чтобы просто добраться до места назначения, поэтому поездка в кузове грузовика не вызывала особого беспокойства", – пояснили в издании.

7. Открывать дверь незнакомцам

Современные родители постоянно предупреждают детей об опасности общения с незнакомцами. Они часто настолько осторожны, что не позволяют детям самостоятельно гулять, не говоря уже о том, чтобы открывать дверь незнакомым людям. Но в 1970-х это было вполне привычно: дети открывали дверь без каких-либо колебаний.

"Если бы спросить людей, выросших в то время, каким было их детство, они, скорее всего, сказали бы, что чувствовали себя очень свободными. Им разрешали разговаривать с незнакомыми людьми и делать вещи, которые сегодня случаются очень редко", – пишет автор.

8. Самостоятельно исследовать свой район

Дети в 1970-х постоянно находили себе приключения. Они были чрезвычайно активными и могли исследовать всё вокруг. Лесок и ручей за домом или железнодорожные пути недалеко от города – всё это они объезжали на велосипедах вместе с друзьями просто из любопытства.

"Сегодня большинство родителей вряд ли позволят детям беспрепятственно бродить, куда вздумается. Они больше беспокоятся об их безопасности и возможных травмах, чем о возможности дать детям повеселиться без присмотра взрослых", – констатирует автор материала.

9. Самостоятельно ходить в кино или другие заведения

Сегодня в торговых и развлекательных центрах часто можно увидеть правила и ограничения для несовершеннолетних. Несколько десятилетий назад всё было гораздо проще. Поскольку родители позволяли детям свободно передвигаться, поход в торговый центр без взрослых был вполне обычным делом.

10. Самостоятельно готовить простые блюда

Сейчас многие молодые люди не умеют приготовить даже простое блюдо. Для некоторых даже приготовление яичницы кажется сложным и стрессовым. Вместо этого они могут просто заказать доставку еды, не создавая беспорядка на кухне.

"В 1970-х все было иначе. Родители учили детей готовить еще с раннего возраста. Поэтому, если взрослые задерживались на работе и не успевали приготовить ужин, дети сами быстро готовили себе еду", – напомнили в издании.

Ранее УНИАН писал, что люди, выросшие в 1960-х, обладают особой чертой. Благодаря тому, что они были самостоятельными и умели преодолевать жизненные трудности без постоянного вмешательства взрослых, у них формировалось чувство контроля над собственной жизнью. В то время как современное стремление оградить детей от любого дискомфорта и "сгладить" все проблемы лишает их возможности развить эту жизненно важную внутреннюю опору.

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