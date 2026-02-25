Ближние пещеры Киево-Печерской лавры теперь открыты для посетителей (фото)

Но попасть туда можно только в составе групп по предварительной записи.

Ближние пещеры Киево-Печерской лавры открылись для верующих и посетителей в контролируемом режиме с 25 февраля 2026 года.

Как говорится на странице сакрального комплекса в Facebook, накануне открытия, 24 февраля, в Национальный день молитвы и четвертую годовщину полномасштабной войны, в Крестовоздвиженском храме над Ближними пещерами была совершена молитва за Украину под руководством митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

"В Национальный день молитвы открытие для верующих Ближних пещер является не только долгожданным и знаменательным событием церковной жизни, но и знаком несокрушимости нашей веры. Лаврские пещеры, где покоятся мощи преподобных отцов Киево-Печерских, – это особая святыня нашей Церкви, ее живая память и место глубокой молитвы. Для Украины преподобные отцы являются духовным сокровищем и корнем, питающим верующих во время испытаний, источником вдохновения, укрепления и надежды. Когда враг пытается отнять нашу свободу, мы открываем святыню, которая свидетельствует, что духовная сила побеждает страх, а молитва – сильнее тьмы", – отметил предстоятель Православной церкви Украины.

В то же время доступ к пещерам был организован с учетом требований безопасности и сохранения памятника.

"Именно здесь почти тысячу лет назад началась история, сформировавшая украинскую духовную традицию. В Лавре молились князья Острожские и просветитель Петр Могила, ее строили сподвижники Ивана Мазепы, утверждая свободный дух украинского государства, который поддерживает нас до сих пор во времена войны. Лавра – это пространство сохранения национального наследия, и мы осознаем себя наследниками этой великой истории. Мы должны сохранить ее и передать будущим поколениям. Режим посещения в группах по предварительной записи позволяет обеспечить безопасность посетителей и сохранность святыни", – подчеркнул генеральный директор заповедника Максим Остапенко.

Как попасть в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры

Вход в пещеры пока что возможен только в составе групп по предварительной записи за номерами телефонов: 0444066375, 0667280327.

График работы: среда-воскресенье.

Паломники: 9:00 – 11:00.

Экскурсии: 12:00 – 16:00.

Выходные: понедельник, вторник.

Как уточняется в соцсетях, стоимость входного билета составляет 180 гривень.

Киево-Печерская лавра – последние новости

Как сообщал УНИАН.Туризм, в конце 2023 года, впервые за 30 лет, для посетителей открыли Большую колокольню Киево-Печерской лавры.

В то же время в ночь на 24 января 2026 года в результате массированной российской воздушной атаки были повреждены два объекта Киево-Печерской лавры. В частности, пострадал комплекс Дальних пещер.

