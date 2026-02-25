Ближние пещеры Киево-Печерской лавры теперь открыты для посетителей (фото)

Ближние пещеры Киево-Печерской лавры открылись для верующих и посетителей в контролируемом режиме с 25 февраля 2026 года.
Как говорится на странице сакрального комплекса в Facebook, накануне открытия, 24 февраля, в Национальный день молитвы и четвертую годовщину полномасштабной войны, в Крестовоздвиженском храме над Ближними пещерами была совершена молитва за Украину под руководством митрополита Киевского и всей Украины Епифания.
"В Национальный день молитвы открытие для верующих Ближних пещер является не только долгожданным и знаменательным событием церковной жизни, но и знаком несокрушимости нашей веры. Лаврские пещеры, где покоятся мощи преподобных отцов Киево-Печерских, – это особая святыня нашей Церкви, ее живая память и место глубокой молитвы. Для Украины преподобные отцы являются духовным сокровищем и корнем, питающим верующих во время испытаний, источником вдохновения, укрепления и надежды. Когда враг пытается отнять нашу свободу, мы открываем святыню, которая свидетельствует, что духовная сила побеждает страх, а молитва – сильнее тьмы", – отметил предстоятель Православной церкви Украины.
В то же время доступ к пещерам был организован с учетом требований безопасности и сохранения памятника.
"Именно здесь почти тысячу лет назад началась история, сформировавшая украинскую духовную традицию. В Лавре молились князья Острожские и просветитель Петр Могила, ее строили сподвижники Ивана Мазепы, утверждая свободный дух украинского государства, который поддерживает нас до сих пор во времена войны. Лавра – это пространство сохранения национального наследия, и мы осознаем себя наследниками этой великой истории. Мы должны сохранить ее и передать будущим поколениям. Режим посещения в группах по предварительной записи позволяет обеспечить безопасность посетителей и сохранность святыни", – подчеркнул генеральный директор заповедника Максим Остапенко.
Как попасть в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры
- Вход в пещеры пока что возможен только в составе групп по предварительной записи за номерами телефонов: 0444066375, 0667280327.
- График работы: среда-воскресенье.
- Паломники: 9:00 – 11:00.
- Экскурсии: 12:00 – 16:00.
- Выходные: понедельник, вторник.
Как уточняется в соцсетях, стоимость входного билета составляет 180 гривень.
Киево-Печерская лавра – последние новости
Как сообщал УНИАН.Туризм, в конце 2023 года, впервые за 30 лет, для посетителей открыли Большую колокольню Киево-Печерской лавры.
В то же время в ночь на 24 января 2026 года в результате массированной российской воздушной атаки были повреждены два объекта Киево-Печерской лавры. В частности, пострадал комплекс Дальних пещер.
